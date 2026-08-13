Discovery Holdings LtdShs Aktie
WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331
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13.08.2026 19:00:01
Warner Bros. Discovery President Sells $16 Million Stock After 146% Rally
Gerhard Zeiler, President, International at Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ:WBD), sold 591,038 shares of Series A Common Stock on August 10, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($27.05); post-transaction value based on August 10, 2026 market close ($26.87).Warner Bros. Discovery, Inc. operates as a prominent global media and entertainment conglomerate. Its operations are structured across three key divisions: Studios, Network, and Direct-to-Consumer (DTC).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Warner Bros. Discovery
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06.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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05.08.26
|Ausblick: Warner Bros Discovery präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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25.07.26
|Wettbewerbsklage stoppt Paramounts Kauf von Warner Bros. Discovery vorerst - Aktien tiefer (dpa-AFX)
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21.07.26
|Gericht setzt Paramount-Übernahme von Warner Bros. Discovery vorläufig aus - Aktien im Fokus (dpa-AFX)
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20.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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09.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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09.06.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
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