Discovery Holdings LtdShs Aktie
WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331
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05.10.2026 13:27:59
Warner Bros. Discovery Q2 2026 Earnings Call: Complete Transcript
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|Discovery Holdings LtdShs
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|0,72%
|Q2 Holdings Inc
|51,52
|3,37%
|Warner Bros. Discovery
|27,62
|0,45%
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