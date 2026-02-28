Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
28.02.2026 11:02:01
Warner Bros. Employees Glum About Prospect of Paramount Ownership
Employees at the company had started to warm to the idea of Netflix as its corporate owner. Now they face the prospect of major cuts under Paramount.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
