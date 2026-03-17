Winners Aktie

Winners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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17.03.2026 17:11:00

Warner Bros. says sale to Paramount is a victory for shareholders, but the biggest winners are its executives

Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav stands to walk away with up to $1 billion, depending on how quickly the sale to Paramount closes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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