Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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17.03.2026 17:11:00
Warner Bros. says sale to Paramount is a victory for shareholders, but the biggest winners are its executives
Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav stands to walk away with up to $1 billion, depending on how quickly the sale to Paramount closes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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