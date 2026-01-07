Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
07.01.2026 14:34:00
Warner Bros. tells shareholders that Larry Ellison’s wealth isn’t enough to best Netflix bid
Paramount’s latest offer, backed by Ellison’s personal fortune, remains inferior to Netflix’s accepted proposal, Warner Bros. says, urging shareholders to reject the hostile bid.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu Bros Holding Co
Analysen zu Netflix Inc.
|12:21
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|20,40
|-0,97%
|Netflix Inc.
|77,64
|0,22%