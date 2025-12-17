Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
17.12.2025 13:11:08
Warner Bros. Urges Shareholders to Reject Paramount Takeover Bid, Saying Ellisons ‘Misled’ Them
The claim was made as part of Warner Bros. Discovery’s dismissal of Paramount’s hostile takeover offer.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!