|Übernahmekampf
|
26.12.2025 20:39:38
Warner Bros-Aktie gibt nach: Paramount Skydance könnte offenbar Übernahmeangebot zurückziehen
Warner Brothers Discovery-Aktien verloren an der NASDAQ zeitweise 1,39 Prozent auf 28,83 US-Dollar. Die Paramount Skydance-Aktie gibt derweil 1,56 Prozent auf 13,53 US-Dollar nach. Der "New York Post" zufolge könnte Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurückziehen und den Verwaltungsrat wegen dessen Handlungen im Kaufprozess verklagen.
Redaktion finanzen.at / dpa-AFX
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!