Übernahmekampf 26.12.2025 20:39:38

Warner Bros-Aktie gibt nach: Paramount Skydance könnte offenbar Übernahmeangebot zurückziehen

Im Rennen um Warner Brothers Discovery könnte es eine neue Wendung geben.

Warner Brothers Discovery-Aktien verloren an der NASDAQ zeitweise 1,39 Prozent auf 28,83 US-Dollar. Die Paramount Skydance-Aktie gibt derweil 1,56 Prozent auf 13,53 US-Dollar nach. Der "New York Post" zufolge könnte Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurückziehen und den Verwaltungsrat wegen dessen Handlungen im Kaufprozess verklagen.

Trump fordert CNN-Verkauf als Bedingung für Warner Bros. Discovery-Deal
Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
