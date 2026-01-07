Warner Bros. Discovery Aktie

Warner Bros. Discovery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

Enorme Risiken? 07.01.2026 16:16:43

Warner Bros.-Aktie im Fokus: WBD-Board spricht sich gegen Übernahmeangebot von Paramount aus

Die Würfel im Poker um die Zukunft von Warner Bros. scheinen gefallen zu sein. Das Board hat sich einstimmig gegen das nachgebesserte Übernahmeangebot von Paramount Skydance ausgesprochen.

• Board von Warner Bros. empfiehlt den Aktionären einstimmig, das am 22. Dezember 2025 geänderte Übernahmeangebot von Paramount Skydance (PSKY) abzulehnen
• Netflix-Fusion bietet laut WBD einen Wert von 23,25 US-Dollar in bar plus Netflix-Aktien
• Paramount-Angebot wird als finanziell unterlegen und hochriskant eingestuft

Finanzielle Risiken: Ein "LBO" historischen Ausmaßes

In einer heute veröffentlichten Stellungnahme begründet das Board of Directors von Warner Bros. Discovery (WBD) seine Entscheidung vor allem mit der riskanten Finanzierungsstruktur des Paramount-Angebots. Während Netflix mit einer Marktkapitalisierung von rund 400 Milliarden US-Dollar und einem Investment-Grade-Rating auftritt, müsste Paramount - ein Unternehmen mit einem Marktwert von lediglich 14 Milliarden US-Dollar - die Akquisition durch eine Verschuldung von über 94 Milliarden US-Dollar stemmen.

Das Board bezeichnet die Paramount-Offerte faktisch als Leveraged Buyout (LBO), der mit einer geschätzten Verschuldung vom Siebenfachen des EBITDA im Jahr 2026 behaftet wäre. Diese "aggressive Struktur" berge laut Board-Vorsitzendem Samuel A. Di Piazza, Jr. das enorme Risiko, dass die Finanzierungspartner bei Marktveränderungen oder schlechterer Performance die Mittel verweigern könnten, was die Transaktionssicherheit massiv gefährde.

Hohe Opportunitätskosten bei Anbieterwechsel

Ein wesentlicher Knackpunkt für die Ablehnung sind die drohenden Strafzahlungen. Sollte WBD die Netflix-Fusion aufgeben, würde eine Kündigungsgebühr von 2,8 Milliarden US-Dollar fällig. Zusammen mit weiteren Kosten für gescheiterten Schuldenumtausch und Zinsaufwendungen belaufen sich die Belastungen auf 4,7 Milliarden US-Dollar. Dies würde die effektive regulatorische Absicherung (Break-up Fee), die Paramount im Falle eines Scheiterns an WBD zahlen müsste, von 5,8 Milliarden US-Dollar auf lediglich 1,1 Milliarden US-Dollar schrumpfen lassen.

Darüber hinaus sieht die Netflix-Vereinbarung vor, dass die Assets von WBD aufgeteilt werden: Ein Teil geht an Netflix, während die Sport- und Nachrichtensparte sowie internationale Assets in das eigenständige, börsennotierte Unternehmen "Discovery Global" überführt werden sollen. Das Paramount-Angebot würde diese strategische Trennung blockieren und das Unternehmen für bis zu 18 Monate in operativ einschränkende Verträge binden, was die Wettbewerbsfähigkeit gefährden könnte.

Ausblick: Die Entscheidung liegt bei den Aktionären

Obwohl das Board eine klare Empfehlung für Netflix ausgesprochen hat, bleibt die Situation dynamisch. Paramount Skydance hat bisher nicht signalisiert, sein Angebot als "bestes und finales" Angebot einzustufen, was Raum für weitere Nachbesserungen ließe. Dennoch betont das WBD-Management, dass die Netflix-Kombination aufgrund des stabilen Cashflows von geschätzten 12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 und der geringeren regulatorischen Unsicherheit die überlegene Option darstellt.

Aktionäre sind nun aufgerufen, ihre Anteile nicht Paramount anzudienen (Tender Offer), sondern der Netflix-Fusion zuzustimmen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Paramount den Druck durch ein nochmals erhöhtes Gebot aufrechterhalten kann oder ob die Ära Warner Bros. Discovery als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von Netflix endet.

Auch die Aufsichtsbehörden haben noch nichts entschieden.

So bewegen sich die Aktien von Warner Bros., Paramount und Netflix am Mittwoch

Die Nachricht scheint sich nicht extrem auf die Aktien durchzuschlagen. An der NASDAQ gewinnt die WBD-Aktie zeitweise 0,35 Prozent auf 28,57 US-Dollar, während es für Netflix-Papiere ebendort um 0,66 Prozent auf 91,25 US-Dollar hinaufgeht. Paramount Skydance-Anteile geben dagegen um moderate 0,64 Prozent auf 12,42 US-Dollar nach.

Redaktion finanzen.at

Netflix-Aktie im Plus: Warner will zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix in Führung

Bildquelle: Jimmy Tudeschi / Shutterstock.com

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Warner Bros. Discovery 24,39 0,12% Warner Bros. Discovery

