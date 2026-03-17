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WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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17.03.2026 11:00:53
Warner Bros chief David Zaslav in line for $700mn payday
One of Hollywood’s highest earners stands to reap huge rewards from Paramount’s $111bn takeover of Warner Bros DiscoveryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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