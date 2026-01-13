Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Wettbewerb
|
13.01.2026 07:32:38
Warner Bros. Discovery-Aktie im Blick: HBO Max im Kampf gegen die Streaming-Giganten
Der US-amerikanische Pay-TV-Sender Sender HBO (Home Box Office) ist für preisgekrönte Serien bekannt, wie "Die Sopranos", "Game of Thrones", "Succession" oder "The White Lotus". Zum Start können Abonnenten unter anderem die hochgelobte Krankenhausserie "The Pitt", die Historienserie "The Seduction" mit Diane Kruger und den Golden-Globes-Abräumer "One Battle After Another" sehen. Es folgen der "Game of Thrones"-Ableger "A Knight of the Seven Kingdoms" (19.1.), die schwule Eishockey-Romanze "Heated Rivalry" (6.2.) und die erste, deutsche Eigenproduktion "Banksters" (20.2.).
Das preiswerteste Abo-Modell kostet 5,99 Euro monatlich, die teuerste Variante 16,99 Euro. Die Abos sind monatlich kündbar. Kurz vor dem Start hat HBO Max einen Deal mit RTL+ verkündet. Wer die beiden Streamingdienste im Doppelpack bucht, bekommt die Abos günstiger.
Mit HBO Max verschärft sich der Kampf auf dem dicht gedrängten deutschen Streamingmarkt. Neben Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV+ sowie den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte buhlen etwa auch private deutsche Anbieter wie Joyn von ProSiebenSat.1 und RTL+ um das Publikum.
/tbm/DP/zb
KÖLN (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.
|08.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|76,78
|0,20%