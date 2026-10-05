Warner Bros. Discovery Aktie

Warner Bros. Discovery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Neuer Film 05.10.2026 09:40:00

Warner Bros. Discovery-Aktie im Fokus: Tom Cruise enttäuscht offenbar an den US-Kinokassen

Warner Bros. Discovery-Aktie im Fokus: Tom Cruise enttäuscht offenbar an den US-Kinokassen

Der neue Film von "Mission: Impossible"-Star Tom Cruise ist laut Medienberichten weit unter den Erwartungen geblieben.

Wie es auf der Branchen-Website "Box Office Mojo" heißt, spielte die groteske und schräge Komödie "Digger" Schätzungen zufolge in den nordamerikanischen Kinos acht Millionen US-Dollar ein. Laut dem US-Branchenblatt "Variety" könnte der Film einer der größten Flops des Jahres, wenn nicht sogar aller Zeiten werden.

Bei Produktionskosten von 160 bis 180 Millionen US-Dollar hatte das Filmstudio Warner Bros Discovery laut dem Branchenblatt mit mindestens 18 bis 20 Millionen Dollar gerechnet - aber auch das wäre laut Experten noch zu wenig gewesen. 40 Millionen Dollar hätte der Film am Startwochenende einspielen müssen, um sein großes Budget zu rechtfertigen. Der Film war am Freitag in den USA und Kanada gestartet.

Anne Hathaway schlägt Tom Cruise an den Kinokassen

In dem neuen Film spielt Cruise einen mächtigen Ölbaron namens Digger Rockwell, der die Welt auf den letzten Drücker vor einer selbst ausgelösten Katastrophe bewahren will oder vielmehr dazu gedrängt wird. Regie führte Alejandro González Iñárritu, der für "Birdman" und "The Revenant - Der Rückkehrer" als bester Regisseur bei den Oscars ausgezeichnet wurde. Sandra Hüller spielt in dem Film die impulsive Halbschwester von der Figur von Tom Cruise.

Freuen darf sich indes Anne Hathaway, die bald zum ersten Mal mit Cruise in einem Film zu sehen sein wird. Die Verfilmung von Colleen Hoovers Psychothriller "Verity", in dem sie an der Seite von Dakota Johnson und Josh Hartnett spielt, startete laut "Box Office Mojo" mit 32,6 Millionen Dollar. Der Roman von Hoover wurde in der Online-Lesecommunity zum Phänomen. Mehr als 100 Wochen stand er auf der Bestsellerliste der "New York Times".

Hathaway und Cruise bald zusammen in einem Film zu sehen

Wie vor kurzem bekannt wurde, arbeitet Anne Hathaway in der Fortsetzung des 90er-Rennfahrerstreifens "Tage des Donners" erstmals mit Actionstar Tom Cruise zusammen. Berichten zufolge soll Cruise erneut in die Rolle des ungestümen Rennfahrers Cole Trickle schlüpfen. Hathaway soll die Eigentümerin eines Rennteams und eine Ingenieurin spielen. Regie führen soll "Long Shot"-Regisseur Jonathan Levine. Der Film soll demnach am 2. Juni 2028 in die Kinos kommen.

/fdu/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Übernahme-Hoffnung: Aktien von Paramount und Warner Bros uneinheitlich

Bildquelle: Jimmy Tudeschi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Warner Bros. Discovery

mehr Nachrichten

Analysen zu Warner Bros. Discovery

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Warner Bros. Discovery 27,60 0,36% Warner Bros. Discovery

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Rot -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn nach unten. Der DAX zeigt sich mit einer stabilen Eröffnung. An den Börsen in Asien geht es am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen