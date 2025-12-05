Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
05.12.2025 07:31:27
Warner Bros in exclusive talks with Netflix about studio and streaming sale
Paramount and Comcast have also offered diverging paths for media behemothWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!