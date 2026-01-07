Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
07.01.2026 13:37:17
Warner Bros rejects revised Paramount bid as risky leveraged buyout
The decision keeps Warner Bros on track to pursue the deal with Netflix
