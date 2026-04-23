Warnsignal für SAP? ServiceNow-Aktie fällt trotz starker Quartalsergebnisse

ServiceNow hat mit seiner Quartalsbilanz erneut bewiesen, dass es zu den wachstumsstärksten Plattformanbietern im Enterprise-Softwaremarkt gehört. Dennoch reagierten Investoren nervös.

• ServiceNow-Aktie trotz soliden Zahlen unter Druck - Schlechtes Vorzeichen für SAP-Bilanz?• Vorsichtiger Ausblick wegen Iran-Krieg• ServiceNow-CEO Bill McDermott im Angriffsmodus

Der US-Softwarekonzern ServiceNow geriet nach der Vorlage seiner Zahlen für das erste Quartal 2026 ins Kreuzfeuer. Während Umsatz, Vertragsbestand und KI-Perspektiven überzeugten, sorgten Margenprognosen, Störfeuer aus dem Nahen Osten und Integrationskosten nach Übernahmen für Druck auf die Aktie. Parallel versuchte CEO Bill McDermott in einem CNBC-Interview mit Jim Cramer, das Vertrauen der Märkte offensiv zu stabilisieren - und positionierte ServiceNow als Gewinner der nächsten Phase der KI-Transformation.

Ein Quartal mit überzeugenden Wachstumszahlen

Operativ lieferte ServiceNow ein starkes erstes Quartal 2026 ab. Besonders die Abonnement-Umsätze - das zentrale Maß für die Leistungsfähigkeit eines SaaS-Geschäftsmodells - wuchsen gegenüber dem Vorjahr um rund 22 Prozent auf 3,67 Milliarden US-Dollar - obwohl das Wachstum der Abonnementumsätze im Quartal "durch verzögerte Abschlüsse mehrerer großer On-Premise-Verträge im Nahen Osten aufgrund des andauernden Konflikts in der Region um etwa 75 Basispunkte beeinträchtigt wurde". Gleichzeitig legte der Vertragsbestand (Remaining Performance Obligations) um knapp ein Viertel zu und erreichte rund 27,7 Milliarden US-Dollar. Diese Kennzahl gilt als besonders verlässlicher Frühindikator für zukünftige Umsätze und signalisiert eine weiterhin robuste Nachfrage nach der Workflow-Plattform des Unternehmens.

Der Gewinn je Aktie auf Non-GAAP-Basis lag mit 0,98 US-Dollar im Rahmen der Erwartungen der Analysten. Der Umsatz lag mit 3,77 Milliarden US-Dollar knapp über den Erwartungen von 3,75 Milliarden US-Dollar. Die Jahresprognose für Subscription-Umsätze wurde leicht auf 15,7 bis 15,8 Milliarden US-Dollar angehoben, was einer jährlichen Wachstumsrate von 20,5 bis 21 Prozent entspricht. Dies spiegele "eine vorsichtige Einschätzung des aktuellen geopolitischen Umfelds wider", sagte Finanzchefin Gina Mastantuono gegenüber CNBC.

Warum die Börse trotzdem skeptisch reagierte

Trotz der starken operativen Entwicklung reagierten die Anleger deutlich negativ auf die Aussagen zu den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Geschäftsentwicklung und schickten die ServiceNow-Aktie nach der Bilanzvorlage am Mittwoch bereits im nachbörslichen NYSE-Handel deutlich abwärts. Auch im Donnerstagshandel verlor das Papier schließlich 17,58 Prozent auf 84,95 US-Dollar.

Laut CNBC würden Anleger außerdem zunehmend befürchten, dass künstliche Intelligenz die Geschäftsmodelle von ServiceNow stören und sie in Zukunft weniger wertvoll machen wird. In diesem Zusammenhang dürfen auch die vorsichtigeren Margenprognosen negativ aufgenommen worden sein. ServiceNow erwartet für das Gesamtjahr nun eine operative Marge von etwa 31,5 Prozent statt zuvor rund 32 Prozent. Für das zweite Quartal fiel die Prognose mit 26,5 Prozent noch deutlicher unter den Erwartungen aus. Im Fall von ServiceNow spielen dabei Integrationskosten nach größeren strategischen Zukäufen sowie Investitionen in KI-Funktionalitäten eine zentrale Rolle.

ServiceNow-CEO McDermott setzt auf offensive Kommunikation

Im Interview mit CNBC reagierte ServiceNow-CEO Bill McDermott jedoch auffallend selbstbewusst auf die Kursreaktion der Märkte. Er betonte gegenüber Moderator Jim Cramer mehrfach, dass Umsatz und Nachfrage stärker als erwartet ausgefallen seien und die langfristigen Wachstumstreiber unverändert intakt blieben. Die aktuelle Marktreaktion sei aus seiner Sicht kein Spiegel der operativen Realität des Unternehmens.

Besonders deutlich positionierte sich McDermott auch in der aktuellen Debatte über die Rolle generativer KI im Enterprise-Softwaremarkt. Der direkte Einsatz großer Sprachmodelle ohne Plattformintegration sei für Unternehmen häufig deutlich teurer und weniger effizient als strukturierte Workflow-Lösungen. Einzelne KI-Anwendungen bezeichnete er in diesem Zusammenhang zugespitzt als "Parlor Tricks", also als technische Demonstrationen ohne nachhaltigen Unternehmensnutzen. Diese Aussagen markieren eine strategische Positionierung gegenüber der wachsenden Sorge vieler Investoren, klassische SaaS-Modelle könnten durch generative KI unter Druck geraten.

ServiceNow will zum Orchestrator der Enterprise-KI werden

Zentraler Bestandteil der Wachstumsstory von ServiceNow bleibt die Monetarisierung künstlicher Intelligenz innerhalb der Plattform. Strategisch wird dabei eine klare Linie verfolgt: Das Unternehmen positioniert sich nicht als Anbieter einzelner KI-Modelle, sondern als Integrations- und Orchestrierungsschicht zwischen Geschäftsprozessen, Daten und verschiedenen KI-Systemen. "Je mehr KI zum Einsatz kommt, desto mehr läuft alles über ServiceNow", sagte CEO McDermott gegenüber CNBC und argumentierte, das künstliche Intelligenz letztendlich keine Bedrohung für das Unternehmen sei, sondern Rückenwind liefere.

Schlechte Vorzeichen für SAP-Zahlen am Abend?

Für den deutschen Konkurrenten SAP könnten sich die Quartalszahlen von ServiceNow und vor allem die Reaktion der Börse darauf als schlechtes Vorzeichen erweisen. Denn der Walldorfer Softwarekonzern, der einst ebenfalls vom derzeitigen ServiceNow-CEO Bill McDermott geleitet wurde, wird am späten Donnerstagabend selbst seine Quartalszahlen vorlegen, die nun von Anlegern noch einmal besonders genau unter die Lupe genommen werden dürften.

Im XETRA-Handel am Donnerstag geht es für die SAP-Aktie indes schon einmal klar nach unten: Das Papier verliert zeitweise 4,59 Prozent auf 141,44 Euro.

Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at