Warnstreik an Flughäfen: Erste Lohnerhöhungen - so reagiert die Lufthansa-Aktie

Nichts geht mehr an den Luftfahrt-Drehkreuzen Frankfurt und München sowie in Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover und Köln. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa -Gesellschaften zu einem Warnstreik aufgerufen, um den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen. In Stuttgart gibt es bereits ein erstes Ergebnis.