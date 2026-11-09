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Ausstand 09.11.2026 11:22:00

Warnstreik bei Mercedes-Benz und Gestamp in Ludwigsfelde - Aktie dennoch mit Plus

Warnstreik bei Mercedes-Benz und Gestamp in Ludwigsfelde - Aktie dennoch mit Plus

Bei Mercedes-Benz und einem Autozulieferer in Ludwigsfelde kommt es zu Arbeitsniederlegungen. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt.

Die Beschäftigten von Mercedes-Benz und dem Autozulieferer Gestamp in Ludwigsfelde sind am Morgen zu einem zweistündigen Warnstreik aufgerufen. Ab 8.30 Uhr beginne der Ausstand am Süd-Tor bei Mercedes-Benz, wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte.

Tarifverhandlungen ohne Annäherung

Die dritte Verhandlungsrunde für die Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg war am Freitag ohne Annäherung zu Ende gegangen. Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen fordert für die rund 96.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg fünf Prozent mehr Entgelt für zwölf Monate. Außerdem soll es in den Verhandlungen über die Absicherung der Arbeitsplätze und Standorte gehen, sowie eine tarifliche Gewinnbeteiligung für Beschäftigte und Auszubildende.

Arbeitgeber bieten Einmalzahlung und spätere Tariferhöhung

Die Arbeitgeber haben ein bundesweit abgestimmtes Angebot vorgelegt, das im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 vorsieht. Begründet wurde die Offerte unterhalb der Inflation mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage für die Industrie in Deutschland.

Das Angebot der Arbeitgeber sei nicht annehmbar, sagte Tobias Kunzmann, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ludwigsfelde. Er sprach von einem "Minus-Angebot".

Die Aktie von Mercedes-Benz legt auf XETRA zeitweise 0,24 Prozent auf 41,66 Euro zu.

LUDWIGSFELDE/BERLIN (dpa-AFX)

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