Warnstreik bei Telekom in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Mehrere Hundert Beschäftigte der Telekom sind nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in einen Warnstreik getreten. Betroffen seien die Technik, der Kundenservice und der Störungsdienst. Aufgerufen zu der ganztägigen Arbeitsniederlegung hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. "Der Streik ist gut angelaufen, und wir erwarten alleine zu der Hauptdemonstration in Leipzig an die 1000 Beschäftigte", sagte Kerstin Chagoubi, bei Verdi für die drei Länder verantwortlich.

Aktionen gibt es laut Verdi unter anderem in Leipzig, Dresden, Chemnitz sowie Erfurt, Gera, Magdeburg und Halle. In Thüringen und Sachsen-Anhalt hatten sich am Morgen den Angaben zufolge jeweils etwa 300 Beschäftigte an dem Warnstreik beteiligt.

Die Gewerkschaft fordert eine tabellenwirksame Entgelterhöhung und Erhöhung der individuellen Entgelte um sechs Prozent, zudem eine Komponente zur Steigerung der Einkommensgerechtigkeit. Auch Auszubildende und dual Studierende sollen pro Monat 80 Euro mehr bekommen. Der Tarifvertrag soll nach Verdi-Vorstellungen ab 1. April rückwirkend für 12 Monate gültig sein. Die bundesweiten Tarifverhandlungen werden am Dienstag und Mittwoch fortgesetzt./jan/DP/zb