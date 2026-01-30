Warnstreik im Berliner Nahverkehr am Montag

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat in der laufenden Tarifrunde bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) für Montag zu Warnstreiks aufgerufen. Der Tram-, Bus- und U-Bahnverkehr sollen dann ganztägig bestreikt werden, teilte die Gewerkschaft mit./maa/DP/zb