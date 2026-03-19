D.i Corporation Aktie
WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009
|
19.03.2026 06:55:00
Warnstreik im Nahverkehr: Ver.di legt in mehreren Bundesländern Busse und Bahnen still
Die Gewerkschaft Ver.di hat zum Warnstreik aufgerufen: In Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hamburg und auch in München fallen heute Busse und Bahnen aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!