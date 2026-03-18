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18.03.2026 05:49:39

Warnstreik legt am Mittwoch Flugbetrieb am BER lahm

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi legt mit einem Warnstreik an diesem Mittwoch (ab 6.00 Uhr) den gesamten Passagier-Flugverkehr am Hauptstadtflughafen BER lahm. Betroffen sind 445 Abflüge und Landungen mit rund 57.000 Passagieren, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mitteilte. Der Arbeitskampf soll den ganzen Tag andauern.

Zahlreiche Flüge sind bereits gestrichen. Fluggäste sind aufgerufen, sich bei ihren Fluggesellschaften über Reisealternativen und Umbuchungen zu informieren.

Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der FBB. Die Arbeitgeberseite hatte in der zweiten Gesprächsrunde vergangene Woche ein erstes Angebot unterbreitet, das aus Sicht der Gewerkschaft aber nicht weit genug geht.

Verdi fordert für die rund 2.000 FBB-Beschäftigten unter anderem 6 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 250 Euro zusätzlich pro Monat je Gruppe beziehungsweise Stufe. Außerdem will sie einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder durchsetzen. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen.

Die FBB kritisierte den Arbeitskampf als unverhältnismäßig, "gerade in einer durch den Iran-Krieg ohnehin sehr angespannten Lage", wie FBB-Chefin Aletta von Massenbach mitteilte. "Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 25. März angesetzt. Wir sind zuversichtlich, dass eine Einigung zustande kommt."/maa/DP/stw

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