AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
18.03.2026 05:49:39
Warnstreik legt am Mittwoch Flugbetrieb am BER lahm
SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi legt mit einem Warnstreik an diesem Mittwoch (ab 6.00 Uhr) den gesamten Passagier-Flugverkehr am Hauptstadtflughafen BER lahm. Betroffen sind 445 Abflüge und Landungen mit rund 57.000 Passagieren, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mitteilte. Der Arbeitskampf soll den ganzen Tag andauern.
Zahlreiche Flüge sind bereits gestrichen. Fluggäste sind aufgerufen, sich bei ihren Fluggesellschaften über Reisealternativen und Umbuchungen zu informieren.
Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der FBB. Die Arbeitgeberseite hatte in der zweiten Gesprächsrunde vergangene Woche ein erstes Angebot unterbreitet, das aus Sicht der Gewerkschaft aber nicht weit genug geht.
Verdi fordert für die rund 2.000 FBB-Beschäftigten unter anderem 6 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 250 Euro zusätzlich pro Monat je Gruppe beziehungsweise Stufe. Außerdem will sie einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder durchsetzen. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen.
Die FBB kritisierte den Arbeitskampf als unverhältnismäßig, "gerade in einer durch den Iran-Krieg ohnehin sehr angespannten Lage", wie FBB-Chefin Aletta von Massenbach mitteilte. "Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 25. März angesetzt. Wir sind zuversichtlich, dass eine Einigung zustande kommt."/maa/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIR France-KLM
Analysen zu AIR France-KLM
|09.03.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|9,86
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: ATX stabil erwartet -- DAX dürfte im Plus starten -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche starten. Der deutsche Leitindex wird freundlich erwartet. An den Börsen in Asien geht es nach oben.