Warnstreiks behindern Bahnverkehr in Frankreich am Mittwoch

PARIS (dpa-AFX) - Ein landesweiter Warnstreik behindert in Frankreich an diesem Mittwoch den Bahnverkehr. Die Fernzüge von und nach Deutschland sollen davon allerdings praktisch nicht betroffen sein, kündigte die Staatsbahn SNCF am Montag an. Die Thalys-Züge und der Eurostar nach London sollen wie vorgesehen fahren. Im TGV-Verkehr innerhalb Frankreichs werden einige Ausfälle erwartet, am stärksten betroffen sein werden IC-Verbindungen und der Regionalverkehr. Die Warnstreiks begleiten Tarifgespräche der Bahngewerkschaften mit der SNCF am Mittwoch. Den Beschäftigten geht es um höhere Löhne./evs/DP/stw