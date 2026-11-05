JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
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05.11.2026 06:38:38
Warnstreiks bei Zeiss, Jenoptik und Jena-Optronik geplant
JENA (dpa-AFX) - Mit Warnstreiks wollen Beschäftigte von Zeiss, JENOPTIK und Jena-Optronik am Donnerstag den Druck in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, legen die Belegschaften ab 8.45 Uhr für drei Stunden die Arbeit nieder.
Fünf Prozent mehr Entgelt gefordert
Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem verlangt sie eine besondere Entlastung für Beschäftigte in unteren Entgeltgruppen und Auszubildende sowie die tarifliche Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten.
Arbeitgeber verweisen auf schwierige Lage
Die Arbeitgeber boten in der zweiten Verhandlungsrunde eine Einmalzahlung von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts für Juli 2027 an. Diese kann nach den Tarifregeln je nach Betrieb angepasst werden. Ab Juli 2028 sollen die Entgelttabellen um 1,3 Prozent steigen. Der Arbeitgeberverband VMET begründete das Angebot mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Branche.
In Thüringer Betrieben der Metall- und Elektroindustrie arbeiten nach VMET-Angaben mehr als 80.000 Menschen. Die laufenden Tarifverhandlungen betreffen laut Verband rund 28.000 Beschäftigte. Zwischen 2019 und 2026 seien in der Branche rund 11.600 Arbeitsplätze weggefallen, teilte der VMET mit./djj/DP/zb
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