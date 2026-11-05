JENOPTIK Aktie

JENOPTIK ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 06:38:38

Warnstreiks bei Zeiss, Jenoptik und Jena-Optronik geplant

JENA (dpa-AFX) - Mit Warnstreiks wollen Beschäftigte von Zeiss, JENOPTIK und Jena-Optronik am Donnerstag den Druck in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, legen die Belegschaften ab 8.45 Uhr für drei Stunden die Arbeit nieder.

Fünf Prozent mehr Entgelt gefordert

Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem verlangt sie eine besondere Entlastung für Beschäftigte in unteren Entgeltgruppen und Auszubildende sowie die tarifliche Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten.

Arbeitgeber verweisen auf schwierige Lage

Die Arbeitgeber boten in der zweiten Verhandlungsrunde eine Einmalzahlung von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts für Juli 2027 an. Diese kann nach den Tarifregeln je nach Betrieb angepasst werden. Ab Juli 2028 sollen die Entgelttabellen um 1,3 Prozent steigen. Der Arbeitgeberverband VMET begründete das Angebot mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Branche.

In Thüringer Betrieben der Metall- und Elektroindustrie arbeiten nach VMET-Angaben mehr als 80.000 Menschen. Die laufenden Tarifverhandlungen betreffen laut Verband rund 28.000 Beschäftigte. Zwischen 2019 und 2026 seien in der Branche rund 11.600 Arbeitsplätze weggefallen, teilte der VMET mit./djj/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JENOPTIK AG

mehr Nachrichten

Analysen zu JENOPTIK AG

mehr Analysen
28.10.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JENOPTIK AG 37,80 -3,87% JENOPTIK AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen