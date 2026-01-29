29.01.2026 05:49:38

Warnstreiks: Lehrkräfte gehen auf die Straße

BERLIN (dpa-AFX) - Vor allem im Osten Deutschlands kann es am Donnerstag wegen Warnstreiks an Schulen zu Unterrichtsausfällen kommen. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Umfang ist noch offen. Zugleich wollen in ganz Deutschland zehntausende Beschäftigte aus dem Bildungswesen auf die Straßen gehen, wie die GEW ankündigte.

Der Umfang der Ausstände im laufenden Tarifkonflikt um den öffentlichen Dienst der Länder wird laut den Gewerkschaften in den einzelnen Regionen geplant. In den östlichen Bundesländern sind Lehrkräfte nach GEW-Angaben in großer Anzahl nach wie vor angestellt. Deshalb steht es ihnen eine Streikteilnahme offen - anders als Beamtinnen und Beamten. Eine Betreuung betroffener Schülerinnen und Schüler solle vor Ort sichergestellt werden, hieß es.

Bei mehreren Kundgebungen wollen Beschäftigte - Beamte wie Angestellte - auf die Straßen gehen. In Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig und Mannheim soll es laut GEW zentrale Veranstaltungen geben. In Berlin wollen etwa auch Beschäftigte aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern demonstrieren, in Köln auch Betroffene aus Rheinland-Pfalz.

Beamte und Angestellte

Die Gewerkschaften fordern eine inhaltsgleiche Übertragung eines Tarifergebnisses für die Tarifbeschäftigten auf die Beamtinnen und Beamten in den einzelnen Ländern. Bei den Gewerkschaften werden nach Angaben eines Sprechers in einzelnen Ländern Widerstände dagegen wegen der Kosten befürchtet.

Die GEW wirft den Arbeitgebern vor, bisher kein Angebot in der Tarifrunde vorgelegt zu haben. Mit weiteren Warnstreiks bis zum dritten Aufeinandertreffen der Verhandlungspartner am 11. Februar ist zu rechnen. In den Verhandlungen fordern Verdi und dbb unterstützt von der GEW und anderen Gewerkschaften sieben Prozent mehr Lohn, monatlich mindestens 300 Euro. Die Arbeitgeber hatten das als unbezahlbar abgelehnt./bw/DP/jha

