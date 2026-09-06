Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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06.09.2026 07:16:19
Warnung des Siemens-Energy-Chefs: "Nostalgische Politik der AfD wirft Deutschland immer weiter zurück"
Die AfD wirbt in ihrem Programm für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für eine Rückkehr zu Vergangenem, unter anderem Atomkraft und Kohle. Der Chef von Siemens Energy hält diese Botschaft für "dramatisch falsch". Er fürchtet um den Wirtschaftsstandort.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Analysen zu Siemens Energy AG
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|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
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|07.07.26
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|20.01.26
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|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
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|24.04.26
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|Barclays Capital
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