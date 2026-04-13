Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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13.04.2026 10:07:55
Warnung vor steigenden Kosten: Lufthansa hält trotz Pilotenstreik an Strategie fest
Zwei Tage lang will das Cockpitpersonal der Lufthansa seine Arbeit niederlegen. Die Forderung: eine bessere betriebliche Altersvorsorge. Der Streik werde nichts bringen, heißt es vom Vorstand, sondern allenfalls die betroffene Fluggesellschaft verkleinern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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