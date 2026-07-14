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14.07.2026 19:17:22
Warren Buffet Declines to Donate to Gates Foundation Amid Epstein Revelations
The decision by the Berkshire Hathaway founder comes in the wake of Epstein revelations that have troubled the Gates Foundation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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