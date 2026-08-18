The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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18.08.2026 12:39:00
Warren Buffett and Greg Abel Keep Overlooking This Stock -- but It's One of the Most Berkshire-Ready Picks on the Market
Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) second-quarter 13F is now officially filed, disclosing all the stock trades it made during the quarter, and ultimately offering a snapshot of the conglomerate's current stock portfolio.No real surprises either. Although Berkshire was a net buyer for the first time in a long time, the additions were expansions of existing positions, or new purchases that make enough sense.There's one name arguably worth Warren Buffett's and Greg Abel's consideration, however, that still isn't a Berkshire Hathaway holding. That's drugmaker Pfizer (NYSE: PFE). Here's why Berkshire should buy it, and why you might want to even if Abel or Buffett don't end up adding it to Berkshire Hathaway's portfolio anytime soon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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