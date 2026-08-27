Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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27.08.2026 21:03:00
Warren Buffett and Greg Abel Quietly Hold a Bigger Percentage of This Company Than Any Other in Berkshire's Portfolio (Hint: It's Not Apple or American Express)
These days, the vaunted equity portfolio of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) is bursting with massive stakes in some of the world's best-known companies. There's the nearly 228 million-share-strong Apple position, for instance, and it says something about Berkshire that this holding has actually been reduced over time.With the company's investing power, nearly every equity position it opens is large-scale by default. So those stakes represent large chunks of total shares outstanding. American Express is a fine example, with Berkshire owning more than 22%.Yet Berkshire's largest holding proportionally is in an under-the-radar company that many investors have never heard of. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
|
27.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.08.26
|Verluste in New York: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.08.26
|Apple legt Karten auf den Tisch: Steuerzahlen für Deutschland und Europa veröffentlicht - Aktie in Grün (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|25 220,00
|1,82%
|Apple Inc.
|270,55
|0,13%
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