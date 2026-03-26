Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
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26.03.2026 09:06:00
Warren Buffett and Greg Abel Spent $78 Billion Buying This Stock Since 2018 -- That's More Than Was Spent Buying Apple, Chevron, Bank of America, and Occidental Petroleum, Combined!
On Dec. 31, Wall Street's premier buy-and-hold investor, Warren Buffett, hung up his work coat for the final time. Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) billionaire boss stepped down as CEO -- a title he'd held for more than half a century -- and passed the baton to Greg Abel.During the Oracle of Omaha's tenure, Berkshire's Class A shares appreciated by nearly 6,100,000%, absolutely crushing the total return, including dividends, of the benchmark S&P 500. Buffett's knack for finding amazing deals hiding in plain sight, coupled with his candor at his company's annual shareholder meetings, made him especially popular with investors.Warren Buffett retired as Berkshire Hathaway's CEO on Dec. 31. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.
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26.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert letztendlich (finanzen.at)
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25.03.26
|S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.03.26
|Handel in New York: S&P 500 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
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19.03.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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18.03.26
|S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Occidental Petroleum-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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12.03.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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12.03.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Occidental Petroleum Corp.
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|18 310,00
|-0,54%
|Apple Inc.
|220,35
|0,78%
|Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|17 700,00
|1,55%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
|19,54
|-1,01%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
|19,38
|-1,27%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
|19,03
|-0,52%
|Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
|18,94
|-1,20%
|Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
|1 191,99
|-0,67%
|Bank of America Corp.
|41,88
|-0,64%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
|19,25
|0,42%
|Chevron Corp.
|179,82
|1,46%
|Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
|18 560,00
|-0,64%
|Occidental Petroleum Corp.
|55,52
|3,76%
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