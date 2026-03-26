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WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

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26.03.2026 09:06:00

Warren Buffett and Greg Abel Spent $78 Billion Buying This Stock Since 2018 -- That's More Than Was Spent Buying Apple, Chevron, Bank of America, and Occidental Petroleum, Combined!

On Dec. 31, Wall Street's premier buy-and-hold investor, Warren Buffett, hung up his work coat for the final time. Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) billionaire boss stepped down as CEO -- a title he'd held for more than half a century -- and passed the baton to Greg Abel.During the Oracle of Omaha's tenure, Berkshire's Class A shares appreciated by nearly 6,100,000%, absolutely crushing the total return, including dividends, of the benchmark S&P 500. Buffett's knack for finding amazing deals hiding in plain sight, coupled with his candor at his company's annual shareholder meetings, made him especially popular with investors.Warren Buffett retired as Berkshire Hathaway's CEO on Dec. 31. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 18 310,00 -0,54% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 220,35 0,78% Apple Inc.
Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 17 700,00 1,55% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,54 -1,01% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,38 -1,27% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 19,03 -0,52% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,94 -1,20% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 191,99 -0,67% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp. 41,88 -0,64% Bank of America Corp.
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 19,25 0,42% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Chevron Corp. 179,82 1,46% Chevron Corp.
Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs 18 560,00 -0,64% Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
Occidental Petroleum Corp. 55,52 3,76% Occidental Petroleum Corp.

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