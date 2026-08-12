Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
12.08.2026 18:00:00
Warren Buffett and Greg Abel's Alphabet Stake Now Tops $24.2 Billion: 3 Reasons Berkshire Will Keep Buying
At the end of last year, Warren Buffett stepped down as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) after leading the charge for 60 years. Current CEO Greg Abel had been at Berkshire for many years before taking over as CEO, but investors have likely wondered how his investment style would differ from Buffett's.Their strategies differ, but one thing that remains consistent is Berkshire's recent interest in Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). Berkshire began investing in Alphabet last year when Buffett was still CEO and has continued to increase its stake ever since.Alphabet is now Berkshire's fifth-largest holding, with its stake of over $224 billion (as of Aug. 10), accounting for 8.6% of its stock portfolio. With the way Alphabet's business is headed, Berkshire's buying is likely to continue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Analysen zu Top's Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 430,00
|0,32%
|Alphabet A (ex Google)
|300,45
|0,02%
|Alphabet C (ex Google)
|297,50
|-0,25%
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,20
|0,00%
|Top's Inc. Registered Shs
|1 122,00
|0,00%