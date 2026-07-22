Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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22.07.2026 11:05:00
Warren Buffett Backed This Consumer Brand for 38 Years. Here's Why Greg Abel Will Keep Holding.
There's a reason why they call Warren Buffett "the Oracle of Omaha." In his 60-year career at the helm of Berkshire Hathaway, he made some incredibly shrewd moves that continue to pay off for the conglomerate even after Buffett's retirement.One such investment is Coca-Cola (NYSE: KO). Buffett had Berkshire start buying the stock 38 years ago and gradually accumulated 400 million shares through a series of transactions and stock splits.And while Coca-Cola may not be a flashy name on Wall Street, the investment is incredibly lucrative, which is why I believe new CEO Greg Abel will direct Berkshire to continue to hold Coca-Cola stock for a long time.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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