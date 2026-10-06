Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|
06.10.2026 18:34:00
Warren Buffett Bought Nucor Stock in 2025: Here’s How Much His Successor May Have Missed in Gains by Selling
This article Warren Buffett Bought Nucor Stock in 2025: Here’s How Much His Successor May Have Missed in Gains by Selling originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nucor Corp.
|
05.10.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags (finanzen.at)
|
28.09.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nucor-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.09.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich fester (finanzen.at)
|
18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freitagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Nucor Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nucor Corp.
|221,70
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen im Minus
Am heimischen dürfte es am Mittwoch vorsichtig aufwärts gehen. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte ins Stocken geraten. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.