AGO Aktie

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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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11.10.2026 20:15:00

Warren Buffett Bought These 4 Dividend Stocks Years Ago. Here's What $1,000 in Each Would Be Worth Today.

Warren Buffett earned the nickname the Oracle of Omaha, with the 6,099,294% gain of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) under his leadership showing why. The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) rose 46,061% over the same period. Looking at Buffett's approach can provide a good foundation for your own investment approach.

Simply put, Buffett liked to buy well-run businesses while they were attractively priced. But the real secret sauce is that he held for the long term, which allowed him to benefit from a business's growth over time. American Express (NYSE: AXP) and Coca-Cola (NYSE: KO) highlight why you don't want to overlook this step, even if it means holding through bear markets. Chevron (NYSE: CVX) and Bank of America (NYSE: BAC), two relatively new purchases, are building their track records.

Image source: Getty Images.

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US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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