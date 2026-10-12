AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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12.10.2026 20:00:00
Warren Buffett Bought This Magnificent Artificial Intelligence (AI) Stock a Year Ago. Here's Why It's Still a Buy Today.
Warren Buffett, the leader of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) for 60 years before his recent retirement, famously avoided technology stocks for much of his investing career. He instead showed a preference for what you may consider to be boring companies -- consumer staples and insurance, in particular -- that didn't blow anyone one away, but still had reliable cash flow, loyal customers, and competitive advantages.
So when Berkshire bought 17.86 million shares of Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) in the third quarter of 2025 -- the final year of the Oracle of Omaha's leadership at Berkshire -- it was a significant endorsement of Google's parent company.
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