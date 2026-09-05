People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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05.09.2026 16:15:00
Warren Buffett Called Today's Stock Market 'a Church with a Casino Attached,' Warning That 'We've Never Had People in a More Gambling Mood Than Now.' Does History Say Investors Should Pull Back?
Warren Buffett, the former CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB), is one of the world's most famous investors. In fact, his long-term success as an investor earned him the nickname the Oracle of Omaha. So investors should pay attention when he issues a warning about elevated risk, as he recently did by suggesting there's a gambling mentality on Wall Street today. However, Wall Street's long-term history still has an important story to tell, too.Buffett lamented that "we've never had people in a more gambling mood than now," in an interview with Fortune. He even invoked the notion of religious fervor, opining that Wall Street is like a church with a casino attached. That is a very negative view of the market environment, but it isn't unrealistic. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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