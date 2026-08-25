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25.08.2026 14:30:00

Warren Buffett Continues to Load Up on Alphabet, and This 1 Number Is the Big Reason Why

While Warren Buffett officially retired from running the day-to-day operations at his conglomerate Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) at the end of last year, he is still apparently making its largest stock market picks. In a June interview, Buffett told CNBC that he initiated Berkshire's purchase of Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) back in the third quarter of 2025. Since then, Berkshire increased its position in the first quarter of 2026, then nearly doubled its already significant stake in the second quarter, buying shares both on the open market and in a $10 billion private placement in conjunction with Alphabet's $84.75 billion equity sale in June. Alphabet is now Berkshire's third-largest equity holding, even ahead of longtime Berkshire portfolio anchor Coca-Cola.Some may wonder why Buffett is so keen on Alphabet over the other artificial intelligence stocks out there, especially as Buffett has long said he doesn't know much about technology, and as the ultimate "winners" of AI remain uncertain. I believe Buffett's buy of Alphabet and subsequent additions revolve around only one number.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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Alphabet A (ex Google) 292,15 -0,51% Alphabet A (ex Google)
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