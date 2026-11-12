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12.11.2026 18:00:02
Warren Buffett Doesn't Follow His Own S&P 500 Advice. Should You?
While Warren Buffett consistently recommended low-cost S&P 500 index funds, such as the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO), for individual portfolios, Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) own equity holdings are significantly more concentrated.
According to the company's latest 13F filing, as of June 30, just three stocks -- Apple (NASDAQ:AAPL), American Express (NYSE:AXP), and Coca-Cola (NYSE:KO) -- account for nearly 46% of Berkshire's equity portfolio.
Why has Buffett, who is now retired, advocated for broadly diversified portfolios over the years when Berkshire itself doesn't do so? More importantly, does this justify a more concentrated strategy for your own portfolio? Not really, and here's why.
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