Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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09.08.2026 16:15:00
Warren Buffett Donated $6 Billion of Berkshire Stock to Family Foundations and Cut Off the Gates Foundation for the First Time in 20 Years. Does This Change the Investment Case for Berkshire?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) ended the first quarter of 2026 with a massive cash balance of nearly $400 billion. Investors have historically been OK with the giant conglomerate holding cash because longtime CEO Warren Buffett's investment success has been impressive. However, Buffett handed the CEO job to hand-picked successor Greg Abel at the start of 2026. And now Buffett is handing his large ownership stake in Berkshire Hathaway to foundations run by his children. Nothing is likely to change today, but over the longer term, these two dynamics could lead to a very different model for the company's cash. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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