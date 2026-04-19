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19.04.2026 13:50:00

Warren Buffett Dumped 77% of Berkshire's Amazon Stake and Opened a New Position in This Digital Media Juggernaut

The investing world marveled in 2019 when legendary investor Warren Buffett bought shares of Amazon (NASDAQ: AMZN) as part of the Berkshire Hathaway (NYSE: BRKB) portfolio. The notoriously tech-averse billionaire's only other long-term tech holding at the time was Apple (NASDAQ: AAPL). Now the investing world is reeling again, because shortly before Buffett stepped down as Berkshire CEO, Berkshire sold off most of its Amazon shares. But instead of buying into another tech stock, Berkshire -- where Buffett remains chairman of the board -- piled into a very different type of digital company.Here's what stock Buffett bought, and why he would have chosen it as one of the last big buys of his investing career.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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