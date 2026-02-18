Bank of America Aktie
WKN DE: A0RE0R / ISIN: US0605055831
|
18.02.2026 01:46:00
Warren Buffett Dumped Shares of Amazon, Apple, and Bank of America, and Added One Brand-New Stock in His Final Quarter Before Retirement
Data is the fuel that keeps Wall Street running -- and few announcements are more telling than the quarterly filing of Form 13F with the Securities and Exchange Commission. A 13F provides investors with a road map of the stocks that Wall Street's savviest money managers bought and sold in the latest quarter.The latest round of 13Fs features the last trading activity from Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) Warren Buffett, who retired as CEO on Dec. 31, 2025. In his final quarter before retirement, the Oracle of Omaha dumped shares of Amazon (NASDAQ: AMZN), Apple (NASDAQ: AAPL), and Bank of America (NYSE: BAC), and made a brand-new $352 million addition to Berkshire's portfolio. Warren Buffett stepped down as Berkshire Hathaway's CEO on Dec. 31, 2025. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
