Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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19.11.2026 02:05:00
Warren Buffett Expects Berkshire Hathaway (BRKA, BRKB) Stock to Drop About 50% Again Someday. Here's What He Says to Do Then.
When Warren Buffett talks, most savvy investors listen. Last year, in his now-annual Thanksgiving letter, he said:
Our stock price will move capriciously, occasionally falling 50% or so as has happened three times in 60 years under present management.
Buffett followed that sentence with this one:
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