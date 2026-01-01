HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
|
01.01.2026 06:00:27
Warren Buffett hands over Berkshire Hathaway’s reins to Greg Abel
Investors hunt for clues on how the investor’s protégé will shape the $1.1tn conglomerateWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!