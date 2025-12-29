Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
29.12.2025 22:12:00
Warren Buffett Has 23% of Berkshire Hathaway's Portfolio Invested in 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Heading Into 2026
Warren Buffett has never been one to push Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) into hot trends. He gave an excellent reason for that in his 1996 letter to shareholders:We are searching for operations that we believe are virtually certain to possess enormous competitive strength ten or twenty years from now. A fast-changing industry environment may offer the chance for huge wins, but it precludes the certainty we seek.In other words, Buffett would rather be the tortoise than the hare. So, hot trends like internet stocks in 1996 or booming artificial intelligence (AI) companies today don't interest him too much as an investment manager.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
