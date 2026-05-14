Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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14.05.2026 18:53:06
Warren Buffett Has Beaten the Market Over a 60-Year Stretch. Here Are 3 of the Billionaire's Favorite Stocks.
Warren Buffett officially handed the CEO keys to Greg Abel at the end of 2025, but the Oracle of Omaha remains Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) executive chairman and its largest shareholder. His fingerprints are still all over the $284 billion equity portfolio.Here's where Berkshire's portfolio stood as of Dec. 31, 2025. It filed its most recently released 13F filing on Feb. 17. Data source: Berkshire Hathaway's Feb 17, 2026 13f filing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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