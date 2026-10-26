CAREER Aktie

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WKN DE: A2AL8T / ISIN: JP3244430009

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26.10.2026 08:00:00

Warren Buffett Has Called This 1 Investing Decision the Costliest Mistake of His Career. Here's How to Avoid It.

There are few investors as well-known and highly respected as Warren Buffett.

The former Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) CEO and Chairman has spent most of his life investing in the stock market, famously generating the majority of his wealth after age 50 through savvy investment decisions and compound earnings.

But even the most successful investors sometimes make mistakes. Buffett once recounted his biggest blunder, which he estimates cost him $200 billion, and offered a brilliant lesson for investors navigating the current market climate.

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