American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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23.04.2026 12:00:00

Warren Buffett Has Held American Express for Decades. Should You Own It Too?

When Warren Buffett bought a stock, he usually held it for a very long time. One of his longest-held investments is American Express (NYSE: AXP), a company he first bought decades ago and that Berkshire Hathaway still owns today.That alone makes it worth paying attention. After all, Buffett has seen countless companies rise and fall over the years. The fact that he stayed invested in American Express suggests that something deeper is at play.So what explains that staying power, and does it still make sense for investors today? Let's explore further.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 31 300,00 -4,16% American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
American Express Co. 267,40 -1,62% American Express Co.

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