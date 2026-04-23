American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
23.04.2026 12:00:00
Warren Buffett Has Held American Express for Decades. Should You Own It Too?
When Warren Buffett bought a stock, he usually held it for a very long time. One of his longest-held investments is American Express (NYSE: AXP), a company he first bought decades ago and that Berkshire Hathaway still owns today.That alone makes it worth paying attention. After all, Buffett has seen countless companies rise and fall over the years. The fact that he stayed invested in American Express suggests that something deeper is at play.So what explains that staying power, and does it still make sense for investors today? Let's explore further.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
|
24.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Dow Jones aktuell: So bewegt sich der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in Rot (finanzen.at)
|
23.04.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
23.04.26
|Ausblick: American Express gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu American Express Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|31 300,00
|-4,16%
|American Express Co.
|267,40
|-1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.