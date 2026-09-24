Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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24.09.2026 12:00:00

Warren Buffett Has Officially Left Berkshire Hathaway After 61 Years. But 3 of His Favorite Stocks Will Likely Live on in Berkshire's Portfolio for Decades to Come.

Warren Buffett just stepped down as chairman of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB), ending an epic run. The Oracle of Omaha started investing in Berkshire, then an old textile manufacturer, in 1962 and turned it into one of the world's largest conglomerates.

Greg Abel is now chief executive officer, and Buffett's son, Howard, will replace him as chairman of the board of directors.

"Father Time always wins," Buffett wrote in a farewell letter to shareholders. "He has, however, been generous with me. He has given me the opportunity to see Berkshire reach a point where I am more confident than ever about what lies ahead."

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