Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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31.08.2026 12:00:00
Warren Buffett Has Recommended This 1 Investment for Decades. History Says It Could Turn $100 per Month Into $225,000.
Warren Buffett became one of the world's wealthiest people by identifying great businesses and investing in them for the long haul. Interestingly, though, it's not the strategy that he suggests for most investors.While Buffett works at valuing and reassessing the handful of companies in his personal portfolio, he recommends something far simpler for most everybody else: Buy the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).Back in 2013 in his annual letter to Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) shareholders, he talked about the instructions he included for the money that he leaves for his wife upon his passing. He wants it put into a portfolio that includes 10% in short-term Treasuries and 90% in a "very low-cost S&P 500 index fund." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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