Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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01.05.2026 11:05:37
Warren Buffett has stepped aside. Berkshire Hathaway is now Greg Abel’s show
Conglomerate’s size, cash pose challenges for new CEO; stock has significantly lagged S&P 500 since ‘Oracle of Omaha’ announced his departureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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