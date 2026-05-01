Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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01.05.2026 11:05:37
Warren Buffett has stepped aside. Berkshire is now Greg Abel’s show
Conglomerate’s size, cash pose challenges for new CEO; stock has significantly lagged S&P 500 since the ‘Oracle of Omaha’ announced departureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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